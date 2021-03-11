TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri incelemelerde bulunacak

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TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından bugüne kadar yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Elazığ'a geldi.

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından bugüne kadar yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Elazığ'a geldi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile birlikte 13 milletvekilinin yer aldığı heyet, Vali Erkaya Yırık başkanlığında Valilik'te gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Yırık, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiğini 1600 vatandaşın yaralandığını anımsattı

Depremde 37 bin 500 konutun yıkılacak şekilde hasar gördüğünü ifade eden Yırık, şunları söyledi:

"Depremin ilk dakikalarında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanı'mız ilimize gelerek, depremden zarar gören kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2 aylık süreçte kentte kalarak vatandaşlarımızın acılarına ve sıkıntılarına ortak oldular. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinesinde, TOKİ yaptığı planlamalar neticesinde hızlı bir şekilde 21 bin deprem konutunu planlayarak belirlenmiş mekanlarda yapılması için çalışmalarını başlattı. Geldiğimiz noktada depremin yaşandığı günden itibaren, birinci yılında 13 bin deprem konutu tamamlanarak hak sahiplerine teslimi noktasında bir başarı gerçekleştirildi.

Bunların bir kısmını Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza verdik. İnşallah kalan kısım da Haziran ayı itibarıyla vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak.

Meclis Araştırma Komisyonumuz, bu süreçte ilimizde yaşanan deprem felaketinin sonuçlarını, vatandaşlarımızın yaşadıklarının kamu kurumlarımızın refleksleriyle hangi ölçüde tolere edilebildiği, hangi noktalarda sıkıntıların yaşandığı ve geldiğimiz noktada deprem hadisesinin nasıl bertaraf edildiği ve sonuçlarının ortadan kaldırıldığı noktasında çalışma yürütecekler."

Uncuoğlu da yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifa dileyerek, bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

TBMM çatısı altında 2017'de kurulan Deprem Araştırma Komisyonunun bugüne kadar gerçekleştirdiği araştırmalar ve toplantılar ile elde ettiği bilgi, belge ve raporlar dahilinde Türkiye'de depremin zararlarını azaltmaya yönelik çok kapsamlı önerileri her alanda hayata geçirilebilecek şekilde çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Uncuoğlu, deprem sonrası yapılanlara ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'ı ziyaret etmek istediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki bugün Elazığ'daki tüm toplantılar çok verimli olacak. Öncelikle burada Elazığ ve Malatya AFAD İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin sunumlarını alacağız. Ardından Elazığ Belediye Başkanlığı'mızın birimleriyle birlikte devam ettirdiği çalışmaları öğreneceğiz. Deprem konutu faaliyetinin devam ettiği mahallerimize ilişkin de değerlendirmeleri muhtarlarımızdan alacağız. Yine bu faaliyetlerin devam ettiği mahallelerimizi, konutların teslim edildiği ailelerimizi bizzat hanelerinde ziyaret edeceğiz. Rezerv alan çalışmalarıyla afet koordinasyon merkezi alanında devam eden inşaat faaliyetlerini de yerinde gözlemleme imkanımız olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen