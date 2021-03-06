TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulundu

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TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, 30 Ekim'deki depremin ardından yapılan çalışmalar ve tedbirleri incelemek üzere İzmir'de temaslarda bulundu.

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, 30 Ekim'deki depremin ardından yapılan çalışmalar ve tedbirleri incelemek üzere İzmir'de temaslarda bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığındaki komisyon üyeleri, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

Basına kapalı toplantının ardından komisyon üyeleri AFAD İl Müdürlüğünde yetkililerden çalışmalarla ilgili brifing aldı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak ve İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop depremden sonra kurum olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

İzmir Valisi Köşger, burada yaptığı konuşmada, komisyon üyesi milletvekillerine yapılan çalışmaları yerinde inceleme gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Köşger, İzmir depremiyle millet ve devlet olarak olağanüstü durumlarda ciddi bir kapasite geliştirdiklerini gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İzmir depreminde çok kısa sürede bütün kurumlar alması gereken aksiyonu aldı. Olağanüstü dönemlerde biz millet olarak bir araya geliyoruz, yek vücut oluyoruz. Herkes İzmir'in yaralarını sarmak için gayret gösterdi." dedi.

Toplantının ardından AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekibinin deprem tatbikatını izleyen komisyon üyeleri, bazı depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez