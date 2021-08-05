TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Uncuoğlu'ndan ziyaretler

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Adapazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Adapazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uncuoğlu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İlçe Başkanı Erol Aydın ve partililerle beraber vatandaşlarla bir araya geldi, esnafla buluştu, teşkilat toplantılarına katıldı.

Vatandaşların ve esnafın taleplerini dinleyen ve sohbet eden Uncuoğlu, Adapazarı Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi İslam Ticaret Bankası Müzesi'ni inceledi.

Uncuoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güçlü yürüyüşünü hazmedemeyenlerin yaptıkları yalan ve kirli siyasete rağmen, her alanda çok önemli kazanımların sağlanması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gayretli çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Sağlıkta adeta devrim niteliğindeki hizmetleri yok sayan bir muhalefet anlayışının olduğunu dile getiren Uncuoğlu, "Onlara alıştık ancak özellikle aşı konusunda nasıl bir hizmet verildiğini her daim, her platformda anlatmamız gerekiyor. Vatandaşımızın sağlıklı günlerle tez zamanda buluşması için aşıya ulaşımı çok kolay hale getiren, pandemiyle destansı mücadele sergileyen AK Parti hükümetine yönelik akla, mantığa sığmayan bir yaklaşımla muhalefet edilse de millete hizmet aşkımız hiç gerilemeyecek. Sağlık hizmetleri ve aşıya ulaşım noktasında dünyanın önde gelen ülkelerinde neler oluyor, Türkiye'mizde neler oluyor objektif bir değerlendirmeyle bakılsa tablo çok açık bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Uncuoğlu, orman yangınlarıyla gayretli mücadelelerin sergilendiğine, Millet İttifakı'nın vahim yaklaşımları olduğuna işaret ederek, "Zillet İttifakının yalan siyasetine biz alıştık. Sosyal medyada eşzamanlı İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde 35 bin paylaşım yapılıyor, gündem oluşturulmaya çalışılıyor, sonra paylaşımlar hemen siliniyor. Bunların hepsini apaçık görüyoruz ve takip ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, gerçekleri haykırmaya ve Zillet İttifakının yalanlarını teker teker ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Biz, milletimizin ferasetine her zaman inandık, güvendik. Büyük fedakarlıkları görmezden gelerek devletin ve milletin bekasını düşünmeyen, yalan siyaseti güdenlerle topyekün mücadelemiz sürecek. Türkiye güçlüdür ve güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz