TBMM'den Trafik Hatalarını Anında Bildirecek Sistem Önerisi

TBMM Dilekçe Komisyonu şehir merkezlerindeki işlek caddelerin trafik sorunlarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılabileceği bir denetim mekanizmasını geliştirmeliyiz. Öyle bir denetim yapılmalıdır ki sürücü yolda hatayı yaptığı anda, kuralı ihlal ettiği anda bu mutlaka ve anında belirlenmelidir." dedi.

Komisyon, Kırcalı başkanlığında taslak raporu görüşmek, önerileri değerlendirmek amacıyla toplandı. Kırcalı, trafik kazalarının önlenmesinde en önemli etkenin eğitim ve bilinçlendirme olduğunu vurguladı.

Trafik kurallarının ihlal edilmesinin vicdani ve ahlaki bir yükü olmadığını belirten Kırcalı, "Kişi bir suç işlediğinde suçun karşılığı olarak utanç duyuyor, suçluluk duygusu hissediyor ama maalesef trafik kurallarının ihlalinde ise bu utanç duyma ve vicdani yük biraz az. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapma kuralını hayata geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kırcalı, trafik güvenliği kültürünün oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılabileceği bir denetim mekanizmasını geliştirmeliyiz. Öyle bir denetim yapılmalıdır ki sürücü yolda hatayı yaptığı anda, kuralı ihlal ettiği anda bu mutlaka ve anında belirlenmelidir. Burada aklımıza interaktif uyarı sistemi ve interaktif denetim sistemi gelmekte. İnteraktif uyarı sistemi ile yoldaki buzlanma, herhangi bir trafik kazası, hava durumu anında sürücüye iletilebilir. Trafik kazalarında en önemli risk ise hızdır. İnteraktif denetim sistemi ile aracın içinde 7/24 denetim imkanıyla hızın aşılması halinde birinci uyarı, hız düşürülmüyorsa ikinci uyarı ve üçüncü müeyyide uygulamasına geçilebilir."

Kurallara uymayanların bunun yaptırımı ile karşılaşacağını bilmesi gerektiğini ifade eden Kırcalı, cezaların da caydırıcı olmasını istedi.

Dilekçe Komisyonuna Bağdat Caddesi'nde trafik olaylarının sona ermesi amacıyla dilekçe veren AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım da her trafik olaylarına farklı cezalar uygulanması gerektiğini söyledi. Yıldırım, şehir içi işlek caddelerde toplu ralli yaparak, trafik kurallarını ihlal ederek, aşırı hız ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere idari para cezası yerine araçlarının en az 2 ay süreyle otoparka çekilmesini önerdi.

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ise bu çalışmadan dolayı trafik kazalarının önlenmesi yönünde önemli adımlar atılmasını temenni etti.