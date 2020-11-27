TBMM'deki tutanak kriziyle ilgili açıklama
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TBMM'deki tutanak kriziyle ilgili açıklama

27.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:10
TBMM'deki tutanak kriziyle ilgili açıklama

TBMM İletişim Koordinatörlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından...

TBMM İletişim Koordinatörlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını açıkladı.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü tarafından bütçe görüşmelerinde bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiği iddialarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığı, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğü tespit edilmiştir. İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir. TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işlemleri devam etmektedir" denildi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri sırasında CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün "Sayın Başkan, AKP'li sözcü arkadaşı dinleyince yani 18 yıl önce araba yoktu, uçak yoktu, tren yoktu, 18 yıldan beri telefon yoktu, yani 18 yıldan beri olmaya başladığını gördük. Bunlar, La Fontaine Masalları bunlar" sözleri üzerine "Araba var mıydı, acaba" şeklinde cevap vermişti. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Araba var mıydı, acaba" sözlerini yerli arabayı kastederek söylediğini ifade etti.

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-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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