TBMM'de korku dolu anlar! Düşen yıldırım tarihi ağacı ikiye böldü, elektrikler kesildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için sarı kodlu uyarı verirken, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak sürdürdü. Gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından TBMM bahçesinde bulunan çınar ağacına yıldırım düştü. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım çakmasından sonra ortadan ikiye bölündü. Yıldırım düşmesi çevrede paniğe neden olurken, olayda yaralanan olmadı. Olayın ardından Meclis elektrikleri de kesildi.

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış şehri olumsuz etkiledi. Saat 11:30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakmasının ardından TBMM bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü.

AĞAÇ BU YIL BAKIMA ALINMIŞTI

TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı.

YARALANAN OLMADI

Polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı. Öte yandan yıldırım düşmesinin ardından Meclis'te elektrikler de kesildi.

"YALNIZCA MADDİ HASAR OLUŞTU"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.