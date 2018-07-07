TBMM'de Yemin Töreni Sürüyor
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM...
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekili yemin töreni devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yemin etti. Eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Cevdet Yılmaz da yeminlerini etti. - ANKARA