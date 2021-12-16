Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Tbmm Genel Kurulu'nda 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti'nin muhalefetin tezlerini çürüttüğünü belirterek, Meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmaları eleştirdi. Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekillerine yüklendi.

CHP'Lİ VEKİLLER AYVAZOĞLU'NA KÜRSÜDEN YANIT VERDİ

AK Partili Ayvazoğlu'nun sözleri sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, salondaki tüm CHP milletvekilleri için 2'şer dakika sataşmadan söz istedi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise bu talebi kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkanı'nın eğilip bükülmeyeceğini söyleyerek, CHP'de düşünce özgürlüğü olduğunu söyledi. CHP Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal ise Bülent Ecevit'i eleştirmenin kimsenin hakkı olmadığını belirterek, Ecevit'in Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıktığını ifade etti.

KARŞILIKLI LAF DALAŞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Karşılıklı sataşmalar sonrası iktidar ve muhalefet vekilleri arasında gerginlik yaşanınca TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi.

KADIN VEKİLLERİN KAVGASINI ERKEK VEKİLLER AYIRDI

Oturuma ara verildikten sonra AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Zaman zaman arbede ve kavgaya dönüşen gerginlikte erkek milletvekilleri kadın milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.

HAYDAR AKAR VEKİLLLERİ UYARDI

Oturumun tekrar açılması ardından Başkanvekili Akar, yoğun bütçe maratonunun son günlerinde milletvekillerinin konuşmalarına özen göstermesini istedi.