Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler sırasında AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında kavga çıktı. Zaman zaman arbedeye varan kavgayı erkek milletvekilleri ayırdı.

Tbmm Genel Kurulu'nda 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti'nin muhalefetin tezlerini çürüttüğünü belirterek, Meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmaları eleştirdi. Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekillerine yüklendi.

AK Partili Ayvazoğlu'nun sözleri sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, salondaki tüm CHP milletvekilleri için 2'şer dakika sataşmadan söz istedi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise bu talebi kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkanı'nın eğilip bükülmeyeceğini söyleyerek, CHP'de düşünce özgürlüğü olduğunu söyledi. CHP Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal ise Bülent Ecevit'i eleştirmenin kimsenin hakkı olmadığını belirterek, Ecevit'in Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıktığını ifade etti.

Karşılıklı sataşmalar sonrası iktidar ve muhalefet vekilleri arasında gerginlik yaşanınca TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi.

Oturuma ara verildikten sonra AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Zaman zaman arbede ve kavgaya dönüşen gerginlikte erkek milletvekilleri kadın milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Oturumun tekrar açılması ardından Başkanvekili Akar, yoğun bütçe maratonunun son günlerinde milletvekillerinin konuşmalarına özen göstermesini istedi.

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

 TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title