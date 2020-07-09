TBMM'de bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM'de bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda çıkan tartışma sonrasında bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildi.

TBMM'de bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası
09.07.2020 08:52 | Son Güncelleme: 09.07.2020 08:56

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda çıkan tartışma sonrasında bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildi.

TBMM Genel Kurulunda Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirterek, özür dilemesi gerektiğini ve özür dilemediği takdirde geçici olarak Genel Kurul salonundan çıkarılması veya oturuma katılmama cezası verilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da Şık'ın geçici olarak Genel Kurul oturumlarına katılmama cezası verilmesini Genel Kurulun önerisine sundu. Bağımsız İstanbul milletvekili Şık'ı savunmak üzere Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuştu. Baş, Şık'ın diğer milletvekilleri gibi deneyimli olmadığını ve milletvekillerinin kendisine cevap verdiklerinde Şık'ın milletvekillerine cevap verme ihtiyacı hissettiğini ifade etti. Baş, Tiran'ın anlamını açıklayarak, eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi. Baş konuşmasını bitirip yerine geçerken, AK Parti sıralarından kendisine yönelik sözler söylendi. Bunun üzerine Baş ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

Aradan sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası verildiğini açıkladı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi Politika
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti Dünya
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 3. Sayfa
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Yaşar Güler Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: TBMM'de bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık'a uyarı cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 09:09:13. #1.15#
title