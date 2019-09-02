TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu

TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) adli yılın açılması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

02.09.2019 22:16
TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) adli yılın açılması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.


Adli yıl açılışı dolayısıyla TBMM'de Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cerit ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer yetkililer katıldı. TBMM Başkanı Şentop ve Adalet Bakanı Gül, resepsiyonda bir süre sohbet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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