TBMM'de 27. Dönem Başladı - Taner Yıldız-Kani Beko-Selin Sayek Böke-Ceyda Bölünmez Çankırı-Aytun...
- TBMM Genel Kurulu AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız CHP İzmir Milletvekili Kani Beko CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27.
- TBMM Genel Kurulu
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray
AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ yemin ederek görevine başladı.