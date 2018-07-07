TBMM'de 27. Dönem Başladı - Ramazan Can-Ahmet Önal-Halil Öztürk

TBMM'de 27. Dönem Başladı - Ramazan Can-Ahmet Önal-Halil Öztürk

- TBMM Genel Kurulu AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.

TBMM'de 27. Dönem Başladı - Ramazan Can-Ahmet Önal-Halil Öztürk

- TBMM Genel Kurulu
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can
CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk yemin ederek görevlerine başladı.

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