TBMM'de 27. Dönem Başladı - Ramazan Can-Ahmet Önal-Halil Öztürk
- TBMM Genel Kurulu AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can
CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk yemin ederek görevlerine başladı.