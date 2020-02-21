TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona gelindi

21.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:55

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona gelindi.



TBMM'de Şehitler Anıtı üç bombadan birinin düştüğü yer olan Ziyaretçi binası önünde bulunan alana yapıldı. Anıtın üç yüzünde 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hayatını kaybedenlerin isimleri alfabetik sıralamaya göre bulunuyor. Anıtın ön yüzünde ise ay yıldızlı bir 15 Temmuz yazısı yer alıyor. Anıtın üst kısmında TBMM simgesi yer alıyor. Ayrıca bomba düşen yer camekan ile kapatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA