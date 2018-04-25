TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Raporunu Kahraman'a Sundu

TBMM çölyak hastalığının araştırılması ve bu hastalığa maruz kalanlara yönelik sağlanabilecek yardımların belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Kahraman, Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile bazı komisyon üyelerini kabul etti.

Tamer, kabulde yaptığı konuşmada, 13 Haziran 2017'de kurulan komisyonun, tespit edilen eksikliklerin ve problemlerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Bugünden sonra da yine aynı şekilde çölyak hastalarının yanında olacağız, onların hamisi olmaya devam edeceğiz." diyen Tamer, komisyon çalışmalarını aile ortamındaymışçasına gerçekleştirdiklerini anlattı.

Tamer, Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 70 bin çölyak hastasının bulunduğunu ama gerçek anlamda çölyaklı, gluten zehirlenmesiyle karşılaşan ve ona alerjisi olan kişi sayısının 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Tamer, bu durumun, söz konusu hastalığın takip edilmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Komisyonun, dört partinin ortak önergesiyle kurularak çalıştığını ve güzel bir sinerji oluştuğunu dile getiren Tamer, "İnşallah bundan sonraki dönem içerisinde de takip edilecek bir konu varsa onu TBMM Başkanlığı olarak sizin takip edeceğinizden eminiz. Biz bu çalışmalarımızı Türkiye'deki çölyak hastalarının iyi olması temennisiyle size takdim edeceğiz." dedi.

Komisyon üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ise komisyon çalışmalarının çok tatmin edici olduğunu ve çalışmaları bir aile ortamı içerisinde gerçekleştirdiklerini belirterek, yaptıkları tespitler sonucunda hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin çalışma yürüttüklerini aktardı.

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da komisyonun faaliyetleri kapsamında çölyaka ilişkin farkındalığın arttığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ise komisyonun, Meclisin bu konuyu sahiplenmesi nedeniyle TBMM Başkanı Kahraman'a teşekkürlerini sundu.

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul da komisyonun, büyük bir sorumlulukla vatandaşların sorunlarının çözülebileceğini gösterdiğini kaydederek, çölyak hastalarının sorunlarına çözüm üretilmesinin önemine değindi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise bunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Komisyon Başkanı Tamer, daha sonra raporu Kahraman'a sundu.