TBMM Başkanı Yıldırım, James Jones ve Khush Choksy'i Kabul Etti
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Ortadoğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i kabul etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Ortadoğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i kabul etti. Görüşmede; Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Türkiye-Amerika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de yer aldı.
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Kaynak: DHA