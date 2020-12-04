TBMM Başkanı Şentop, Yozgat'ta

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in oğlu Aykut Burak Başer ile Şeyma Bilgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in oğlu Aykut Burak Başer ile Şeyma Bilgin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında Yimpaş AVM ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende, çiftin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı.

Aykut Burak Başer ve Şeyma Bilgin'in nikah şahitliğini Şentop'un yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci yaptı.

Basına kapalı yapılan nikah töreninde çifte mutluluk dileyen Şentop, aile cüzdanını geline verdi.

Öte yandan Şentop, nikah töreninden önce cuma namazını Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kıldı, Yozgat Valisi Ziya Polat'ı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul