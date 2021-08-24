TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna'nın milli gününü kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna'nın milli gününü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna'nın milli gününü kutladı
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'nın milli günü dolayısıyla Ukrayna Meclis Başkanı Dmitro Razumkov'a kutlama mesajı gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'nın milli günü dolayısıyla Ukrayna Meclis Başkanı Dmitro Razumkov'a kutlama mesajı gönderdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Razumkov'a gönderdiği mesajında, dost Ukrayna halkını ve Razumkov'u tebrik etti.

Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Ukrayna ile mevcut ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin her boyutuyla daha da geliştirilmesi için gayret sarf etmeye hazır olduğumuzu, bu çerçevede parlamentolarımız arasındaki temas ve ziyaretlerin de artmasını hedeflediğimizi ifade etmek isterim. Yakın bir zamanda bir araya gelmek ümidiyle zatıalinize ve şahsınızda Ukrayna Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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