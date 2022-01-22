TBMM Başkanı Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama

TBMM Başkanı Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında şunları dedi:

"Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum."

Haber:  ANKARA,


TBMM Başkanı Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Politika, Güncel, Haber

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