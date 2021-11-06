TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

BİNGÖL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.

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