TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop'tan, İYİ Partili Türkkan'a özür dileme çağrısı

Bingöl'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i protesto eden şehit yakınına sinkaflı küfür eden Lütfü Türkkan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan da tepki geldi. Şentop sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" dedi.

BİNGÖL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de tepkisini dile getiren şehit yakınına karşı "çirkin üslubundan" dolayı, onun şahsında milletten özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri
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