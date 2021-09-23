TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla Şura Konseyi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'e kutlama mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan halkını tebrik eden Şentop, "Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Suudi Arabistan ile parlamentolar arası ilişkilerimizin geliştirilmesi samimi dileğimdir. Bu düşüncelerle Suudi Arabistan halkına huzur, zatıalinize ve Suudi Arabistan Şura Konseyinin değerli üyelerine afiyet ve muvaffakiyet dileklerimi iletirim." ifadelerini kullandı.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı - Haberler
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