TBMM Başkanı Şentop, Sri Lanka Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sri Lanka Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Sri Lanka Parlamentosu Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena'ya tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sri Lanka'nın Milli Günü dolayısıyla dost Sri Lanka halkını Türk milleti ve şahsım adına en kalbi hislerle tebrik ederim. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin gelecekte de istikrarlı bir şekilde devam edeceği kanaatindeyim. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken, zatıaliniz ve şahsınızda Sri Lanka Parlamentosunun değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."