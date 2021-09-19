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TBMM Başkanı Şentop resmi ziyaret için İspanya'ya geldi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Şentop resmi ziyaret için İspanya'ya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 günlük resmi ziyaret için İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 günlük resmi ziyaret için İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Türkiye'den İspanya'ya Meclis Başkanı düzeyinde 27 yıl sonra ilk ziyareti gerçekleştiren Şentop'u ve beraberindeki heyeti, Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssündeki havaalanında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar karşıladı.

Heyette AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de yer aldı.

Büyükelçi Akçapar'ın, bu akşam Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği rezidansında onuruna vereceği yemeğe katılacak Şentop, yarın İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet, Senato Başkanı Ander Gil Garcia ile bazı İspanyol milletvekilleri ve düşünce kuruluşları temsilcileriyle görüşecek.

TBMM Başkanı Şentop'un Madrid'deki temasları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında basına kapalı yapılacak.

Şentop, 21 Eylül'de ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada ve Cordoba kentlerinde camileri ziyaret edecek ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya gelerek İspanya'daki temaslarını tamamlayacak.

TBMM Başkanı Şentop'un İspanya ziyareti, 1994'ten sonra Meclis Başkanı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olma özelliğinin yanı sıra yıl sonunda Türkiye'de yapılması öngörülen Türkiye-İspanya hükümetler arası zirve öncesine denk gelmesi açısından da ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önem taşıyor.

TBMM Başkanı Şentop resmi ziyaret için İspanya'ya geldi

TBMM Başkanı Şentop resmi ziyaret için İspanya'ya geldi

TBMM Başkanı Şentop resmi ziyaret için İspanya'ya geldi

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop resmi ziyaret için İspanya'ya geldi - Haberler
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