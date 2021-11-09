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TBMM Başkanı Şentop Malatya'da çöken binaya ilişkin bilgi aldı

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop Malatya'da çöken binaya ilişkin bilgi aldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malatya'da çöken binaya ilişkin Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bilgi aldı.

MALATYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malatya'da çöken binaya ilişkin Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bilgi aldı.

Şentop, Malatya'da çöken binaya ilişkin Vali Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ı aradı.

Çöken binaya ilişkin Baruş ve Gürkan'dan bilgi alan Şentop, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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