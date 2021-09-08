TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Milli Günü'nü kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Milli Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Milli Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'ye kutlama mesajı gönderdi.

Dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkı ile Caferi'yi tebrik eden Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Köklerini tarihten gelen kardeşlik ve muhabbet bağlarından alan Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, önümüzdeki dönemde halklarımızın müşterek menfaatleri doğrultusunda her alanda daha da gelişeceğine ve bölge istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkına sıhhat, huzur ve refah, size ve şahsınızda Kuzey Makedonya Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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