TBMM Başkanı Şentop, "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini gezdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret etti.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta yer alan sergiyi gezen Şentop'a, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve serginin küratörü Ömer Faruk Şerifoğlu eşlik etti.

Şerifoğlu, Şentop'a sergideki eserler, kitaplar, belgeler, fotoğraflar, koleksiyonlarla ilgili bilgi verdi. TBMM Başkanı Şentop, sergideki eserleri yakından inceledi.

Sergi, 27 Aralık'a kadar açık kalacak

İbrahim Müteferrika'dan sonra ülkedeki matbaacılık tarihinin 150 yıllık gelişimine önemli katkılar sağlayan Ebüzziya Tevfik Bey'in kurucusu olduğu Matbaa-i Ebüzziya çalışmalarının yer aldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi, Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde devam ediyor.

Sergide, Ebüzziya Tevfik Bey'in kişisel çalışmalarının ve 1881'den 1949 yılına kadar devam eden Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveni tüm detaylarıyla anlatılıyor.

Türkiye'nin 150 yılına tanıklık eden Ebüzziya Ailesi'nin İSAM Kütüphanesi tarafından araştırmacılara açılan arşivi ve aile üyelerinden derlenen kişisel koleksiyonlarının gün yüzüne çıktığı sergi, 27 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici