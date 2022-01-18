TBMM Başkanı Şentop Katar'a gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop Katar'a gitti

TBMM Başkanı Şentop Katar'a gitti
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.

Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak TC-DAP, saat 21.50'de Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

TBMM Başkanı Şentop'a Katar ziyaretinde Türkiye-Katar Parlamentolar Arası dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Parlamentolar Arası dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Osman Ören, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da eşlik edecek.

Şentop ve beraberindeki parlamenter heyet yarın, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edilecek. Şentop'un, daha sonra Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim ve Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani ile görüşmesi planlanıyor.

TBMM Başkanı Şentop'un, Doha Enstitüsünü ziyaret ederek "Yeni Bir Dünyaya Doğru: Dostluklar, İttifaklar, İş Birlikleri" konulu bir konuşma yapması da öngörülüyor.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Mustafa Şentop, Katar, Uçak, TBMM, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title