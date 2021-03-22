TBMM Başkanı Şentop: "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru...
22.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:52
TBMM Başkanı Şentop: "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil."
TBMM Başkanı Şentop: "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk