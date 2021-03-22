TBMM Başkanı Şentop: "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru...
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TBMM Başkanı Şentop: "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru...

22.03.2021 21:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:52
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil."

TBMM Başkanı Şentop: "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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