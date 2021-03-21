TBMM Başkanı Şentop: "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı...
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TBMM Başkanı Şentop: "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı...

21.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:07
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır.

TBMM Başkanı Şentop: "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM'yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dahilinde yapılır ve yapılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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