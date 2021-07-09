TBMM Başkanı Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler ve verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler ve verilen zararlarla ilgili hapis cezası getirildiğini söyledi.

Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Hoşköy Limanı balıkçı barınağı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya'yı ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde bir araştırma komisyonu oluşturulduğunu ve bu komisyonun uzun bir çalışma yaptığını anımsattı.

Komisyonun işin uzmanlarıyla, akademisyenlerle, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüğünü anlatan Şentop, "Hayvan hakları bağlamında tüm dünyada çok farklı görüşlerden gruplar, insanlar, STK'lar var. Hepsi dinlendi aslında." dedi.

Kanun düzenlemesi yaparken bir genel yaklaşım üzerinden gidilmesi gerektiğine dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Tüm toplumun, herkesin kabul göreceği, vicdanen benimseyeceği bir düzenleme olması lazım. Böyle bir düzenleme yapıldı şu anda. Belediyelerimize bazı yükümlülükler getirildi. Yine hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler, verilen zararlarla ilgili ceza, hapis cezası getirildi. Ben çok önemli bir aşama elde edildiği kanaatindeyim. Şüphesiz herkesin memnun olması mümkün değil ama bizim de toplumun genel hassasiyetleri çerçevesinde bir düzenleme yapmamız lazım. Bir göreceğiz. Şüphesiz ihtiyaç olduğu takdirde yeniden değerlendirebiliriz. İyi bir çalışma yaptı araştırma komisyonumuz, onun verileri üzerinden kanun teklifi hazırlandı."

Şentop, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyısında görülen müsilajla (deniz salyası) ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Müsilajla ilgili bir görüntü ortada kalmamış. Temizlenmiş. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların da çok büyük faydası var ama tabi denizin de kendi hareketliliği içerisinde gerçekleşmiş. Denizin yükü çok ağır. Aslında çok daha fazla hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Müsilaj meselesi dikkatimizi çok fazla çekecek konu olarak karşımıza çıktı. Şu anda görüntü güzel görünüyor ama şüphesiz Marmara Denizi'ne daha fazla ihtimam göstermemiz lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Müslüm Gürses Melisa Döngel Orhan Gencebay
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop, Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:11:16. #1.16#

title