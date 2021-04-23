TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı
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TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da bulunan Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da bulunan Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Birinci Mecliste düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra Hacı Bayram Veli Camii'ne gelerek cuma namazını kıldı. Şentop, namaz çıkışı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak cami avlusundaki vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - ANKARA

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı
TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı
TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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