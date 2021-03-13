TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı
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TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı

13.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:34

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisini ziyaret etti, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisini ziyaret etti, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı
TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı
TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı
TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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