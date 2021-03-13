TBMM Başkanı Şentop gazetecilerin sorularını cevapladı
13.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:34
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisini ziyaret etti, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisini ziyaret etti, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya