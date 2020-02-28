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TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanının genel kurulda bilgilendirme yapma imkanı içtüzük ve...

Meclis'in olağanüstü toplanması talebi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

28.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:39
TBMM Başkanı Şentop:

Meclis'in olağanüstü toplanması talebi

TBMM Başkanı 'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

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Kaynak: AA


Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanının genel kurulda bilgilendirme yapma imkanı içtüzük ve...
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