TBMM Başkanı Şentop: "Cumhurbaşkanının genel kurulda bilgilendirme yapma imkanı içtüzük ve...
Meclis'in olağanüstü toplanması talebi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
28.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:39
Meclis'in olağanüstü toplanması talebi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
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Kaynak: AA