TBMM Başkanı Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında ölenleri andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında yaşamını yitirenleri andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihe kara bir leke olarak geçen, Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişlerinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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