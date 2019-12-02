TBMM Başkanı Şentop, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Şentop, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

TBMM Başkanı Şentop, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

02.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:09
TBMM Başkanı Şentop, AA'nın

TBMM Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Şentop, kategorisinde 'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" fotoğrafını seçen Şentop, kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden Asker Selamı" karesine oy verdi.

Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

Fotoğrafları seçmenin zor olduğunu ifade eden Şentop, "Fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şu an için 3 tane seçtim. Ama sonra yine bakınca farklı fotoğraflar da seçebilirim. Arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: TBMM Başkanı Şentop, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et