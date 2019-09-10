- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul ettiANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti.

10.09.2019 13:16

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti.

Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş ve beraberinde gelen Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu'yu kabul etti. Kabulde, Baş'ın TBMM Başkanı Şentop'a 2018 yılı Denetim raporlarının teslim ettiği belirtildi.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş'ı kabul etti
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et