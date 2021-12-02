TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya'dan ayrıldı

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının...