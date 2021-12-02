TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya'dan ayrıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 gün süren temaslarının ardından Polonya'dan Türkiye'ye hareket etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 gün süren temaslarının ardından Polonya'dan Türkiye'ye hareket etti.
Şentop'u, Varşova Chopin Askeri Havalimanından, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve öteki ilgililer uğurladı.
Şentop ile birlikte TBMM Katip Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye-Polonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik'den oluşan parlamento heyeti de yurda hareket etti.
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
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AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri