TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore Görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştüANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü.
TBMM Başkanı Şentop ile Kabore TBMM Başkanı'nın makamında görüştü. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. Kabore, 15 Temmuz'da hasar gören Şeref Holü'nü ve Genel Kurul Salonu'nu'ziyaret etti.
Kaynak: İHA