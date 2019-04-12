TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore görüştü.

TBMM Başkanı Şentop ile Kabore TBMM Başkanı'nın makamında görüştü. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. Kabore, 15 Temmuz'da hasar gören Şeref Holü'nü ve Genel Kurul Salonu'nu'ziyaret etti.

Kaynak: İHA