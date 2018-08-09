TBMM Başkan Vekili Şentop, Sanayicilerle Buluştu

TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Malkara ilçesinde sanayiciler ile bir araya geldi.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplantıda Şentop, sanayicilerin istek ve şikayetlerini dinledi.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, meslek liselerinin artık kabuk değiştirdiğini ve ara eleman yetiştirecek kapasiteye geldiğini söyledi.

Meslek liselerinin geçiş sürecinde Malkara'daki meslek lisesinin binasının yenileneceğini belirten Şentop, "Binada yapılacak çalışmalardan sonra istenilen tüm branşlar devreye sokulacak. Organize Sanayi Bölgesindeki su sıkıntısı ve arıtma tesisinin durumunun da takipçisi olacağım. Lise ve üniversite mezunlarının masa başı iş istediklerini, bu nedenle işsizlik oluşuyor." diye konuştu.

Toplantıya, Malkara Kaymakam Vekili Yakup Güney, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ümran Bilgin, İŞ-KUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen ve fabrika sahipleri katıldı.