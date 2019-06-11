TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki heyet Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la görüştü.

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki TBMM heyeti Bakü'de düzenlenecek Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na katılmak için Azerbaycan'a geldi.

Ziyaretin parlamentolar arası ilişkileri daha da güçlendirmeye hizmet edeceğini vurgulayan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Asadov, Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, ticari ilişkilerin olumlu ilerlediğini, 2017'de 2,7 milyar dolar olan ticaret hacminin 2018'de 3 milyar dolara yükseldiğini ve bu rakamın 10 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti. Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların 2020'de 20 milyar dolara ulaşacağını söyleyen Asadov, yatırımların daha da artacağına ve ilişkilerin daha da güçleneceğine emin olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Bilgiç görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mükemmel ilişkilerin bölgenin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bilgiç, bölgesel güvenlik, karşılıklı diyalog, ulaştırma ve enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi gibi konuların bugün çok önemli olduğunu, Azerbaycan ve Türkiye tarafından yürütülen petrol ve doğalgaz projeleri ve bölge için Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun öneminin vurguladı.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Bilgiç, Azerbaycan yönetiminin FETÖ'nün eğitim ve basın kuruluşlarına karşı önlemlerini önemsediklerini belirtti. Bilgiç, FETÖ ile mücadelede ortaya koyduğu tavır için Azerbaycan'a teşekkür etti. Dağlık Karabağ sorununa da değinen Bilgiç, konunun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü içerisinde çözülmesinden yana olduklarını söyledi.

Heyette Bilgiç'in yanı sıra AK Parti Kars Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ da yer aldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA