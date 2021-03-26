Son dakika haber: Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler
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Son dakika haber: Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapatılan fabrikada, tazminatlarını alamadan işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler, vefat eden fabrika sahibinin cenaze namazında haklarını helal etmedi.

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Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2014 yılında kapatılan fabrikada, tazminatlarını alamadan işten çıkartıldıklarını iddia eden işçiler, vefat eden fabrika sahibinin cenaze namazında haklarını helal etmedi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan ve 2014 yılında kapatılan çelik konstrüksiyon fabrikasında işten çıkartılan 64 işçi, iddialara göre tazminatlarını alamadı. İşçilere tazminatlarını ödeyeceği yönünde söz veren ve tazminatları 7 yıldır ödemediği iddia edilen fabrika sahibi Atilla Doğan hayatını kaybetti. Atilla Doğan'ın cenazesi Ankara'da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camii'nde kalınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tazminatlarını alamadıklarını iddia edilen 64 işçiyi temsilen 20 eski işçisi de Doğan'ın cenaze namazının kılındığı camiye geldi. Doğan için helallik istendiği sırada, 20 kişi 7 yıldır tazminatlarını alamadıklarını ve haklarını helal etmediklerini söyledi. Cenaze namazına katılan vatandaşlar ise haklarını helal etmeyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Olaylı cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığında defnedildi.

Son dakika haber: Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler
Son dakika haber: Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler
Son dakika haber: Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler
Son dakika haber: Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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