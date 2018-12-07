Tazminat Davalarına 111 Milyon Dolar Ödeyen Bisikletçi Armstrong: Ailemi Uber Yatırımım Kurtardı

Doping davaları için 111 milyon dolar tazminat ödeyen Amerikalı bisikletçi Lance Armstrong, ailesini geçmişte Uber'e yaptığı yatırımların "kurtardığını" söyledi.

2012'de yedi Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğu iptal edilen ve ömür boyu bisikletten men edilen Armstrong, cep telefonu uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber'den ne kadar para kazandığını açıklamadı.

Amerikan Posta Dairesi, doping kullandığını itiraf eden Armstrong'a sponsorluk anlaşmasını ihlal ettiği ve kurumun itibarını zedelediği gerekçesiyle dava açmıştı.

Armstrong Nisan'da bu davada beş milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak diğer davalar ve mahkeme masraflarıyla Armstrong'un ödediği para 111 milyon dolara ulaştı.

100 bin dolar yatırdı

Beş çocuk babası 47 yaşındaki Armstrong, CNBC Televizyonu'na, 2010'da Uber'e yaptığı 100 bin dolarlık yatırımla "gerçek olduğuna inanılamayacak kadar" para kazandığını söyledi.

Armstrong, bu yatırımı yaptığı dönemde, Uber'in piyasa değerinin 3.7 milyon dolar olduğunu belirtti.

2009'da kurulan Uber'in bu yıl piyasa değeri 72 milyar dolara ulaştı. Şirket 2019'da 120 milyar doları hedefliyor.

Programda sunucu Armstrong'a "Ne kadar kazandınız? "10, 20, 30, 40 ya da 50 milyon dolar mı?"diye sordu. Lance Armstrong, soruya "Bunlardan biri" diye yanıt verdi.