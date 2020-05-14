Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
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Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı

Kayseri'de taziyeye giden bir kadın, taziye evindeki diğer kadınlara virüs bulaştırdı. Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde pozitif vakaların artmasıyla birlikte 30 ev karantinaya alındı.

Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
14.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:05

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, taziye evine giden Hatice A'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde taziyeye katılan bazı kadınların da sonucu pozitif çıktı. Mahalledeki 30 ev karantinaya alınırken, jandarma, vatandaşlara maske dağıttı.

TAZİYEYE GİDEN KADIN, EVE DÖNÜNCE RAHATSIZLANDI

Hatice A, 30 Nisan günü, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Bayram'ın evine taziyeye gitti. Evine döndükten sonra ise yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hatice A, yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı

30 EV KARANTİNAYA ALINDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hatice A'nın, taziye evine gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı. Mahalleye giden ekipler, Hatice A. ile aynı taziye evinde bulunan kadınlara test yaptı. Bazı kadınların da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 4 bin 500 nüfuslu mahallede, koronavirüs vakası görülen 30 ev, karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak, vatandaşlara maske dağıttı.

"ÜFÜRÜKÇÜDEN DEĞİL"

Mahalle halkı, sosyal medyada yer alan 'üfürükçü kadın mahalleye koronavirüs bulaştırdı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi. Mahalleden Firdevs Çalışkan, "Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmak"dedi.

Öte yandan yetkililer de, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdiler.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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