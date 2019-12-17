Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak
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Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak

Tayvan'ın başkenti Taipei'de Noel hazırlıkları tamamlandı. Özellikle New Taipei City bölgesindeki Christmasland'de oluşturulan ve rengarenk ışıkların kullanıldığı lazer projeksiyonu ile yapılan gösteriler, izleyenleri hayran bırakıyor

17.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:40
Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak

'ın başkenti 'de hazırlıkları tamamlandı.


Özellikle New Taipei City bölgesindeki Christmasland'de oluşturulan ve rengarenk ışıkların kullanıldığı lazer projeksiyonu ile yapılan gösteriler, izleyenleri hayran bırakıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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