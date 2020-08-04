Tayvan'da uçak yolculuğunu özleyenlere hizmet: 180 dolara Hello Kitty uçağıyla ülke turu Tayvan'ın en büyük havayolu şirketlerinden Eva Air, koronavirüs salgınında uçmayı özleyenlere Hello Kitty uçağıyla üç saatlik ülke turu yaptıracak.

Tayvan'ın en büyük havayolu şirketlerinden Eva Air, koronavirüs salgınında uçmayı özleyenlere Hello Kitty uçağıyla üç saatlik ülke turu yaptıracak.

Tur, Tayvan'da 8 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla yapılacak.

Taipei Taoyuan Havalimanı'ndan kalkacak uçak; Guishan Adası, Huadong kıyıları ve yakınındaki adalar üzerinde uçtuktan sonra aynı havalimanına geri dönecek.

'Sahte uçuş' deneyimi

Şirketin internet sitesinde tur için "Uluslararası seyahat piyasası alt ayı aşkın bir süredir durmuş durumda. Vatandaşların yurt dışına gitme arzusu giderek büyüyor. Yolcularımızın bu arzusunu yerine getirmek için Eva Air, 8 Ağustos Babalar Günü'nde alternatif bir uçuş deneyimi yaşatmaya karar verdi" deniyor.

Tayvan dilinde okununca "Babamı seviyorum" cümlesini çağrıştıran BR5288 sefer sayısıyla yapılacak turun ücreti 180 dolar. Yolcular, 34 dolar fark ödeyerek business class'ta uçabilecek.

Yolculara üç Michelin yıldızı olan ünlü şef Motokazu Nakamara'nın hazırladığı biftekli erişte ikram edilecek.

Temmuz ayında Songshan Havalimanı, yine uçmayı özleyenler için Facebook'ta 7 bin kişinin katıldığı çekilişle 60'ar kişiye "sahte uçuş deneyimi" yaşatmıştı.

Seyahat edecekmiş gibi güvenlik kontrolünden geçen "yolcular" biniş kartları almış, uçağın içinde bir süre oturduktan sonra inip havalimanını turlamıştı.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde yabancılar Mart ayından bu yana Tayvan'a giremiyor.