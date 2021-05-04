Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı
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Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Tayvan'da bir restorana organize suç örgütünün hesaplaşması nedeniyle "binden fazla hamam böceğinin" kullanıldığı saldırı düzenlendi.

? Tayvan'da bir restorana organize suç örgütünün hesaplaşması nedeniyle "binden fazla hamam böceğinin" kullanıldığı saldırı düzenlendi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı.Saldırı anında restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi. Olay restorana ait güvenlik kamerasına an be an yansıdı.Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.

Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı
Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı
Tayvan'da restorana hamam böcekli saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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