Tayvan'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan Merkezi Hava Bürosu, ülkenin doğu sahili açıklarında 77 kilometre derinlikte 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Can ya da mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmeyen depremin başkent Taipei'de hissedildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz