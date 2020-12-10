Tayvan'da 6,7 büyüklüğünde deprem
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Tayvan'da 6,7 büyüklüğünde deprem

10.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:48
Tayvan'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Tayvan Merkezi Hava Bürosu, ülkenin doğu sahili açıklarında 77 kilometre derinlikte 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Tayvan Merkezi Hava Bürosu, ülkenin doğu sahili açıklarında 77 kilometre derinlikte 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin 6,2 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Can ya da mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmeyen depremin başkent Taipei'de hissedildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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