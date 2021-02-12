Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi

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Tayland'da bahçesini suladığı sırada üç metre uzunluğundaki yılanın kedisine yaklaştığını fark eden adam, yaptığı hızlı bir hamleyle hem kendisinin hem kedisinin canını son anda kurtardı.

Tayland'ın Nonthaburi şehrinde yaşayan bir adam, bahçesinde ağaçları suladığı sırada bahçeye giren üç metre uzunluğunda yılanın kedisine yaklaşarak yakalamak istediğini fark etti.

GÖRENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

Kedinin yılanı gördükten sonra tepki vermesiyle duruma müdahale adam, hiç düşünmeden kedisini alıp içeri kaçtı. Kedisi ile eve girdikten sonra yılanın evin kapısına kadar geldiği kaydedilen kamera kayıtları, görenleri dehşete düşürdü. Kameralarda yılanın bir süre daha evin giriş kapısında kaldığı, ardından ortadan kaybolduğu görüldü.

HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN KEDİYİ KURTARDI

Görüntüyü kaydeden kişi, babasının bahçede ağaçları suladığı sırada yılanın kediye yaklaşıp kapmaya çalıştığını söylerken, gelen ses üzerine babasının tereddüt etmeden kedinin hayatı kurtarmak için hamle yaptığını kaydetti.