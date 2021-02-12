Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi

12.02.2021 20:54 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:13

Tayland'da bahçesini suladığı sırada üç metre uzunluğundaki yılanın kedisine yaklaştığını fark eden adam, yaptığı hızlı bir hamleyle hem kendisinin hem kedisinin canını son anda kurtardı.

Tayland'ın Nonthaburi şehrinde yaşayan bir adam, bahçesinde ağaçları suladığı sırada bahçeye giren üç metre uzunluğunda yılanın kedisine yaklaşarak yakalamak istediğini fark etti.

Tayland'lı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılan faciasını önledi

GÖRENLER DEHŞETE DÜŞTÜ

Kedinin yılanı gördükten sonra tepki vermesiyle duruma müdahale adam, hiç düşünmeden kedisini alıp içeri kaçtı. Kedisi ile eve girdikten sonra yılanın evin kapısına kadar geldiği kaydedilen kamera kayıtları, görenleri dehşete düşürdü. Kameralarda yılanın bir süre daha evin giriş kapısında kaldığı, ardından ortadan kaybolduğu görüldü.

Tayland'lı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılan faciasını önledi

HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN KEDİYİ KURTARDI

Görüntüyü kaydeden kişi, babasının bahçede ağaçları suladığı sırada yılanın kediye yaklaşıp kapmaya çalıştığını söylerken, gelen ses üzerine babasının tereddüt etmeden kedinin hayatı kurtarmak için hamle yaptığını kaydetti.

Tayland'lı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılan faciasını önledi
Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Osman Kavala Bülent Turan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ömer Ali Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taylandlı adam dikkati sayesinde 3 metrelik yılanın saldırısını önledi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 21:13:58. #1.14#
title