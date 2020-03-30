Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn Covid-19 nedeniyle Almanya'da 20 kadınla lüks bir oteli kapattı
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Tayland Kralı, Almanya, Dünya

Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn Covid-19 nedeniyle Almanya'da 20 kadınla lüks bir oteli kapattı

Tayland Kralı koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir otelde 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.

30.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:14
Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn Covid-19 nedeniyle Almanya'da 20 kadınla lüks bir oteli kapattı

Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.

Alman basınında yer alan habere göre, otelin sözcüsü kralın oteli tamamen kapattığını ve homojen bir grup olduğu için tehlike oluşturmadığını ifade ettiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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