Tayland'da Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Tayland'ın ünlü turizm adası Phuket'de turist teknesinin alabora olması sonucu ölü sayısının 21'e yükseldiği açıklandı.

Tayland'ın Phuket şehrinde dün turistleri taşıyan iki teknenin alabora oldu. Ölü sayısının giderek arttığı faciada 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Taylandlı yetkililer, 21 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken 35 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı. Serenata adlı gemideki tüm yolcuların kurtarıldığı belirtilirken Phoenix adlı gemide bulunan 105 yolcudan 21'inin hayatını kaybettiği, 49'unun kurtarıldığı, 35 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Kurtarma çalışmalarına katılan bir dalgıç, Phoenix adlı gemide sıkışıp kalan çok sayıda ceset gördüklerini söyledi. Phuket Valisi Norraphat Plodthong ise son 10 yıl içindeki en şiddetli rüzgarların yaşandığını oluşabilecek fırtınalara karşı uyardıklarını aktardı. - BANGKOK