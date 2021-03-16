Taylan Bilgel kimdir?

Doğan Holding yönetim kurulu üyesi, Anadolu Otomotiv şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Taylan Bilgel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Taylan Bilgel kimdir? Taylan Bilgel hayatı ve biyografisi nedir?

Doğan Holding yönetim kurulu üyesi, Anadolu Otomotiv şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Taylan Bilgel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Taylan Bilgel kimdir? Taylan Bilgel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TAYLAN BİLGEL KİMDİR?

Taylan Bilgel (d. 1942, Ankara, Türkiye - 12 Mart 2021) Türk iş insanı. Doğan Holding yönetim kurulu üyesi, Anadolu Otomotiv şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştır.

1963 yılında Ankara Koleji'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimine Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nde devam etmiş ve 1971 yılında mezun olmuştur. İş hayatına Türkiye'nin başkenti olan Ankara'daki Gül Palas Otelini işletmeye başlayarak atılmıştır. 1983 yılından itibaren ise kurucusu olduğu Anadolu Otomotiv'in yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Ayrıca Doğan Holding yönetim kurulu üyesiydi.

TAYLAN BİLGEL VEFATI

79 yaşındaki Taylan Bilgel uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu. İstanbul'da dün hayatını kaybeden Anadolu Otomotiv şirketinin kurucusu Taylan Bilgel için saat 12.00'de, Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Taylan Bilgel'in eşi Serpil Bilgel ile çocukları Fazıl ve Yasemin Bilgel'in taziyeleri kabul ettiği törene, aralarında 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mehmet Ağar, Hüsamettin Özkan, İlhan Kesici, Cavit Çağlar ve İnan Kıraç'ın da bulunduğu siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.